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Kahramanmaraş’ta 22 öğrenci dönerden zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 22 lise öğrencisi öğle arasında yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Merkez Onikişubat İlçesi Yamaçtepe Mahallesi’ndeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler okulun öğle arasında bir dönercide tavuk döner yedi.Okula gelen öğrenciler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşamaya başladı.İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta 22 öğrenci dönerden zehirlendi

Kahramanmaraş’ta 22 lise öğrencisi öğle arasında yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Merkez Onikişubat İlçesi Yamaçtepe Mahallesi’ndeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler okulun öğle arasında bir dönercide tavuk döner yedi.
Okula gelen öğrenciler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşamaya başladı.
İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yedikleri tavuk dönerinden zehirlendiği iddia edilen 22 lise öğrencisinin bir kısmı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne, bir kısmı ise Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Öğrencilerin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri iş yeri ile ilgili inceleme başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.

Kahramanmaraş’ta 22 öğrenci dönerden zehirlendi

Kahramanmaraş’ta 22 öğrenci dönerden zehirlendi

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