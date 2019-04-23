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Kahramanmaraş'ta 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ilk tören, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Yahya Kemal İlkokulu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler, hazırladıkları dans gösterileri ve yarışmalar ile hem eğlendi hem de programı izleyen ailelerine güzel bir gün yaşattı. Okuldaki kutlamalarda, down sendromlu Muhammed Eren Topaktaş (4), eline aldığı Türk bayrağıyla sahnede gösteri yapan öğrencilere eşlik etti. Küçük Muhammed, daha sonra sahneye çıkıp, müzik eşliğinde dans ederek, eğlendi. Çocukların halat çekme yarışmasıyla sona eren kutlamalara; Vali Vahdetin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Öte yandan Vali Özkan, 23 Nisan geleneği kapsamında koltuğunu Yaşar Gölcü İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Esila Ceritli'ye devretti.

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