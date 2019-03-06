Kahramanmaraş’ta 231 adet 20 TL’lik sahte banknot ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi 231 adet 20 TL’lik sahte banknotla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şahsın piyasaya yüklü miktarda 20 TL’lik sahte banknot sürmek üzere hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptığı takip ve araştırmada sahte parayla ilgili olarak S.G. isimli şahsın kimliğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüpheli şahsın sürekli uğradığı bir lokal ile evinde arama yaptı. Şahsın ikametinde yapılan aramada bir poşet içerisinde 231 adet 20 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheli S.G., işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



