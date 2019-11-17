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Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmen Günü Satranç Turnuvası sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmen Günü Satranç Turnuvası sona erdi

Kahramanmaraş'ta, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmen Günü Satranç Turnuvası tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde, Şehit Erol Olçok Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, 4 kategoride gerçekleştirilen yarışmalar sona erdi.

Turnuvanın sonunda, A kategorisinde Kahramanmaraş'tan Muhammet Talha Koyuncu, B kategorisinde Kahramanmaraş'tan Abdulmuttalip Turan, 10 yaş ve altı kategoride Kahramanmaraş'tan İhsan Eren Görmemiş, 8 yaş ve altında Adana'dan Jan Demircan birinci oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, törende yaptığı konuşmada, kentte böyle önemli bir etkinliği gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şehit Erol Olçok Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muharrem Dilipak da satrançla uğraşan ve başarılı olan öğrencileri gelecekte bu ülkenin vizyon ve misyon sahibi gençleri olarak göreceklerine inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlerin ödülleri ve kupaları, Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Demirci, Kahramanmaraş Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Bilal Güngör ve okul müdürü Muharrem Dilipak tarafından verildi.

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Anahtar Kelimeler:
"24 Kasım Öğretmen Günü" Kahramanmaraş Satranç Turnuvası

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