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Kahramanmaraş’ta 28 kişi havaya ateş ederken yakalandı

25.11.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta son bir ay içinde 28 kişi, havaya ateş ederken suçüstü yakalandı.Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık verdi.

Kahramanmaraş’ta son bir ay içinde 28 kişi, havaya ateş ederken suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık verdi. Yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde birçok adrese operasyon düzenledi.
Son bir ay içinde yapılan çalışmalarla, 28 kişi, havaya ateş ederken, 37 kişi sokakta üzerinde silah taşırken yakalandı.
Toplamda 107 kişiden 6’sı ruhsatlı 43’ü ruhsatsız 49 adet tabanca, 20 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 107 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla havaya ateş eden magandalarla etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.

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