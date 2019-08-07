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Kahramanmaraş'ta 3 ev yandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde başlayan yangın kısa sürede yanındaki 2 eve de sıçradı.

Kahramanmaraş'ta 3 ev yandı (1)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde başlayan yangın kısa sürede yanındaki 2 eve de sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekibi ve mahalleli alevlerin diğer evlere ulaşmasını engellemeye çalışıyor.
Fevzipaşa Mahallesi'nde bir evde başlayan yangın komşu 2 eve sıçradı. İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, mahalle halkı da yangının kendi evlerine sıçramaması içen hortumlar ile müdahale ediyor.

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Kahramanmaraş'ta 3 ev yandı (1)Kahramanmaraş'ta 3 ev yandı (1)

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