Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri evlerden ziynet eşyası, para ve baskülün de aralarında bulunduğu eşya çalan 3 kişi tutuklandı. Dün, sahibi yurt dışında olan eve giren hırsızlar 5 bilezik, 850 euro, 350 lira, televizyon, ütü, şofben, halı ve baskül çaldı. Ev sahibinin yakını hırsızlığı fark ederek polisten yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma sonunda hırsızlığın Mustafa T. (19), Rıfat Y. (27) ve Ramazan T. (29) tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan eşyanın bir kısmı ikinci el malzeme alım satımı yapan bir iş yerinde ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

