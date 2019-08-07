HABER

Kahramanmaraş'ta 3 katlı ahşap ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:52 | Son Güncelleme

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde ise küçük çaplı hasar oluştu

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Çukuroba Caddesi'ndeki Ayşe Demir'e ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap evdeki yangın bir süre sonra çevredeki iki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle bu iki evdeki yangın söndürüldü. 3 katlı ahşap evde çıkan yangın ise ekiplerinin müdahalesi sonucu 3 saat sonra söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Diğer 2 evde ise küçük çaplı hasar meydana geldi.

Vatandaşların evin içerisinde birilerinin olduğunu söylemesi üzerine yanan evde arama yapan itfaiye ekipleri, kimseye rastlamadı. Daha sonra ev sahibi Demir'in komşusunda olduğu öğrenildi.

Yanan evini gören Ayşe Demir sinir krizi geçirirken, olay yerine gelen Demir'in çocuklarıysa annelerini teskin etmeye çalıştı.

Ayşe Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evi yandığı için çok üzgün olduğunu belirterek, "Hastaydım, yatıyordum. Ziyaretime gelmişlerdi. Onları yolcu ettim, bende dışarı çıktım. Evde kalsaydım ben de yanardım. Eski tarihi bina yandı, gitti. " diye konuştu.

PARTNERTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyorTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyor
Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla birlikte çöp topladıTatile gelen gurbetçi çocuklarıyla birlikte çöp topladı
Turşu Festivali 31 AğustostaTurşu Festivali 31 Ağustosta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahşap ev Kahramanmaraş yangın

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Elazığ’dan dünya pazarına!

Elazığ’dan dünya pazarına!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Adana'da silahlı kavga! Otomobilinden indiği anda saldırdılar

Adana'da silahlı kavga! Otomobilinden indiği anda saldırdılar

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde lüks sitede yılan paniği

Beylikdüzü’nde lüks sitede yılan paniği

Bodrum'daki yangın büyüyor!

Ünlü tatil beldesindeki yangın büyüyor!

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı, nereden öğrenilecek?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.