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Kahramanmaraş'ta 3 kişi mantardan zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 21:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 3 kişi mantardan zehirlendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Dadağlı Mahallesi'nde Döndü Sarıtürk (68), gelini Fatma Sarıtürk (30) ile torunu Rabia Sarıtürk (2), bahçeden topladıkları mantarları yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan aile fertleri komşularından yardım istedi.112 Acil Servis ekiplerince kentte özel bir hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren söz konusu kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş mantar zehirlenme

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