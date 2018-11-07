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Kahramanmaraş'ta 3.2'lik deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerin göre deprem saat 09.38'de meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. Deprem bölgede hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

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