Kahramanmaraş’ta 35 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan dolayı yakalanan 72 kişiden 35’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Hedef kişilerin takibini yaparak saklandığı adresleri tespit eden polis ekipleri, adreslere baskın yaparak 72 kişiyi yakaladı. Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası olan Rifat Y. (29) ile silahlı gasp suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan Cuma B.’nin (36) de yakalandığı operasyonda, uyuşturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası ile aranan 8 kişi, farklı suçlardan 3 yıla kadar hapis cezası ile aranan 25 kişi ve yakalama kararı ile aranan 35 kişi yakalandı. Yakalanan 72 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

