Kahramanmaraş'ta 4 ilçede okullar tatil edildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 4 ilçede kar nedeniyle okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.
Kentte kar yağışının etkili olduğu Göksun, Afşin ve Nurhak ilçelerinin tamamında, Çağlayancerit ilçesinde ise yüksek kesimlerdeki mahallelerinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.
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