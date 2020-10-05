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Kahramanmaraş’ta 40 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 15:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 68 kişiden 40’ı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı.

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 68 kişiden 40’ı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı.
Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 68 şahıs tespit edilip yakalandı.
Uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, silahlı tehdit, tefecilik gibi suçlardan 2 ile 11 yıl arasında hapis cezası ile aranan 15 kişi, farklı suçlardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 25 kişi ve aranan 28 kişi yakalandı.
Yakalanan 68 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 40’ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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