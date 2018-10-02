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Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 18.29'da 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

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