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Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 16 artçı yaşandı

20.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 16 artçı sarsıntı yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 16 artçı yaşandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 16 artçı sarsıntı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin ardından 14.46-15.40 saatleri arasında en büyüğü 3.2 olan 16 artçı sarsıntı meydana geldi.
Kahramanmaraş Valiliği de depremle ilgili açıklama yaptı. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Pazarcık ilçemizde 20.10.2022 saat 14.34’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Kahramanmaraş Afet Çalışma Gruplarımız tarafından tarama çalışmalarına ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah her türlü afetten korusun" denildi.

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