HABER

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 18:43 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede paniğe yol açan deprem, Andırın'a komşu kentlerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 18.22'de merkez üssü Andırın'ın Erenler Mahallesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Andırın'ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.
Öte yandan Andırın'da geçen 4 Ağustos'ta da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
TIR'da 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildiTIR'da 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Adıyaman'da kaçan boğa güçlükle yakalandıAdıyaman'da kaçan boğa güçlükle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.