Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem

ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede paniğe yol açan deprem, Andırın'a komşu kentlerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 18.22'de merkez üssü Andırın'ın Erenler Mahallesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Andırın'ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.
Öte yandan Andırın'da geçen 4 Ağustos'ta da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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