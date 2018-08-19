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Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Erenler Mahallesi'nde bazı evlerde küçük çaplı hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Erenler Mahallesi'nde bazı evlerde küçük çaplı hasar oluştu. Mahalle Muhtarı Mustafa Topal, deprem nedeniyle bazı evlerde çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Ayrıca Erenler Mahallesi'nde kuş uçuşu 25 kilometre uzaklıkta olan merkez Onikişubat ilçesinin Gölpınar Mahallesi Camisi'nin de duvarının çatladığı belirtildi.

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