Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Erenler Mahallesi'nde bazı evlerde küçük çaplı hasar oluştu. Mahalle Muhtarı Mustafa Topal, deprem nedeniyle bazı evlerde çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Ayrıca Erenler Mahallesi'nde kuş uçuşu 25 kilometre uzaklıkta olan merkez Onikişubat ilçesinin Gölpınar Mahallesi Camisi'nin de duvarının çatladığı belirtildi.

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