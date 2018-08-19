Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (3)

19 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydan gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından 19 artçı deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sonuncusu 21.51'de meydana gelen artçı depremlerin en küçüğü 1.3, en büyüğü ise 2.5 olarak ölçüldü. İlçe sakinleri deprem sırasında çok korktuklarını söyledi.

