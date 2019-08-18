HABER

Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 23:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince durdurulan iki adet tırda yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki adet 33 plakalı tırda arama yapıldı.

Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince durdurulan iki adet tırda yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki adet 33 plakalı tırda arama yapıldı. Tın dorsesinde yüklü konteynır altına gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bir diğer tırda yapılan aramada ise, piyasa değeri 18 bin lira olan 8 adet Kaçak yollarla ülkemize getirilmiş tır lastiği ele geçirildi. Olayda iki şüpheli yakalanırken tırlar çektirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

PARTNERSapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!Sapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!
Seyir halindeki kamyonet lastikleri alev alarak devrildiSeyir halindeki kamyonet lastikleri alev alarak devrildi
Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 2 gözaltıKahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.