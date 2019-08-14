HABER

Kahramanmaraş'ta 5 hektar ormanlık alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde çıkan yangıdan 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta 5 hektar ormanlık alan yandı

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde çıkan yangıdan 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Yazıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü; bölgeye 6 arazöz, 4 su tankı, 4 iş makinesi ile birlikte bölgeye yangın söndürme ekibi sevk etti. Yangın söndürme helikopterinin de havadan destek verdiği 1 saatlik söndürme çalışması sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta 5 hektar ormanlık alan yandı

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralı
İzmir'de orman yangını (2)İzmir'de orman yangını (2)
Çocukları kurtarmak isterken boğuluyorduÇocukları kurtarmak isterken boğuluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Baraj kapakları açılınca yol kapandı! Mahsur kaldılar

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İnekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak öldü

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.