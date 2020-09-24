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Kahramanmaraş’ta 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 5 milyon olan 16 bin 126 adet cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ile kaçak telefonların kullanımını sağlayan 8 adet IMEI kopyalama cihazı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında geniş çaplı bir çalışma yapıldı.Kent merkezinde 1 iş yeri ve iş yerine ait depo tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, il merkezinde 2 adrese operasyon yaptı.

Kahramanmaraş’ta 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 5 milyon olan 16 bin 126 adet cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ile kaçak telefonların kullanımını sağlayan 8 adet IMEI kopyalama cihazı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında geniş çaplı bir çalışma yapıldı.
Kent merkezinde 1 iş yeri ve iş yerine ait depo tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, il merkezinde 2 adrese operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli F.A. (27) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan toplam 16 bin 126 adet gümrük kaçağı cep telefonu yedek parçası, aksesuarları, 8 adet Uluslararası Mobil Cihaz Kodu IMEI kopyalama box cihazı ve 40 adet box cihaz aparatı ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen 8 adet IMEI kopyalama box cihazı sayesinde, gümrük kaçağı olarak ülkeye giren telefonlara IMEI kopyalaması yapıldığı öğrenildi.
Kullanıma sokulmadan ele geçirilen cihazlar sayesinde, kaçak olarak getirilen telefonların kullanılmasına engel olunduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ta 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

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