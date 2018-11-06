Kahramanmaraş'ta 52 düzensiz göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe çıkışında yapılan uygulamada, A.B. idaresindeki 56 AC 503 plakalı ve M.B. yönetimindeki 11 EN 963 plakalı minibüsler durduruldu.

Araçlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri gerekçesiyle sürücüler A.B. ve M.B, gözaltına alındı.

Yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirtilen düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

