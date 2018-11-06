HABER

Kahramanmaraş'ta 52 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:21 | Son Güncelleme

Göksun ilçesinde kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe çıkışında yapılan uygulamada, A.B. idaresindeki 56 AC 503 plakalı ve M.B. yönetimindeki 11 EN 963 plakalı minibüsler durduruldu.

Araçlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri gerekçesiyle sürücüler A.B. ve M.B, gözaltına alındı.

Yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirtilen düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdıGörevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anmaFenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afgan düzensiz göçmen gözaltı Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.