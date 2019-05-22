HABER

Kahramanmaraş’ta 550 yıllık mukabele geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 550 yıllık mukabele ve binbir hatim geleneği tarihi Ulu Cami’de üç vakit yaşatılıyor.Ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yer alan mukabele ve hatime her yaştan pek çok kişi büyük ilgi gösteriyor.

Kahramanmaraş’ta 550 yıllık mukabele ve binbir hatim geleneği tarihi Ulu Cami’de üç vakit yaşatılıyor.
Ramazan ayının olmazsa olmazları arasında yer alan mukabele ve hatime her yaştan pek çok kişi büyük ilgi gösteriyor. 550 yıl önce yaptırılan caminin vakfiyesinde mukabelenin okunmasıyla ilgili şerhte düşüldüğü belirtilirken, 9 hafız tarafından mukabele geleneği sürdürülüyor.
Mukabelenin sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde icra edildiğini söyleyen cami imamı Mustafa Arifoğlu, “Mukabele geleneği peygamberimiz tarafından bize gelen bir sünnettir. Ecdadımız bu camileri yaptırmışlar, yaptırdıktan sonra da vakıf defterine şerh düşmüşler. Örneğin burası 550 yıllık bir yapıdır ve yapıldıktan sonra Dulkadirli Beyi Alaüddevle, ‘Ulu Cami’de Ramazan’da üç vakitte mukabele okuna ve cemaat de bunları dinleye’ diyerek şerh düşmüştür. Tabi 550 yıldan bu zamana kadar gelen gelenek devam etmektedir. Camimizde de Ramazan’da sabah namazından önce öğle ve ikindi namazlarından sonra bu gelenek devam etmektedir” dedi.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Babasının emekli maaşıyla geçiniyordu, ev sahibi olduBabasının emekli maaşıyla geçiniyordu, ev sahibi oldu
Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele (2)Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

Şike davası kararını onamıştı! 12 yıl hapis cezası verildi

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.