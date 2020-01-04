Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki hastaya kalbi durdurulmadan ameliyat

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesinin riskli olacağı söylenen 71 yaşındaki hasta, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kalbi durdurulmadan gerçekleştirilen açık ameliyatla sağlığına kavuştu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Osman Topal, 2 yıl önce nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle kalp ameliyatı geçirdi. Ameliyattan birkaç ay sonra şikayetleri tekrar başlayınca başka hastanelere de başvuran Topal, yapılan tetkiklerin ardından kalbinde büyük bir kitle bulunduğunu, ileri düzeyde bir kalp yetmezliği geliştiğini, kalp kapağının birinde de ileri düzeyde kaçak olduğunu öğrendi.

Tedavi için gittiği hastanelerde "masada kalır" endişesiyle ameliyata alınmayan Topal, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği açık yöntem ameliyatla hayata döndü.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, riskli bir ameliyatı kalbi durdurmadan başarıyla tamamladıklarını söyledi.