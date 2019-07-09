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Kahramanmaraş'ta 74 suç kaydı olan gaspçılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

Bir motorsiklet tamircisini gasbettikten sonra kaçarken polisin takibi sonucu yakalanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 2 hafta önce emniyet bekçisini bıçaklayan, toplam 74 suç kaydı olan ve bir motosiklet tamircisini gasbettikten sonra kaçmaya çalışan 2 zanlı, polis tarafından yakalandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Menderes Mahallesi'nde bir motosiklet tamircisine gelen Yaşar Z. ve Enes B. tamircinin boğazına bıçak dayayarak motosiklet gasbedip kaçtı.

İş yeri sahibi Hasan G'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ismini tespit ettiği iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler, olaydan sonra gasp ettikleri motosiklet ile kaçarken bekçiler tarafından yakalandı.

Gasptan sonra da iki hırsızlık yaptığı belirtilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Yakalanan Yaşar Z'nin hırsızlık, yaralama ve gasptan 23 suç kaydının olduğu, Enes B'nin ise hırsızlık, yaralama, gasp ve görevli memura mukavemetten 51 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Bu arada şüphelilerden Enes B'nin, 2 hafta önce parkta kavga ettiği bir kişi ile mahalle bekçisini bıçakla ayağından yaraladığı öğrenildi.

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