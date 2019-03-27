Kahramanmaraş'ta 754 bin 604 seçmen oy kullanacak

Kahramanmaraş'ta 754 bin 604 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

2 bin 592 sandığın kurulacağı Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Kahramanmaraşlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 69 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 754 bin 604 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kahramanmaraş'taki seçmen sayısı 69 bin 960 arttı.

Kahramanmaraş'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 596 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 592 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Onikişubat'ta

Kahramanmaraş'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Onikişubat. 268 bin 477 kayıtlı seçmenin bulunduğu Onikişubat'ta 861 sandık kurulacak.