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Kahramanmaraş'ta 754 bin 604 seçmen oy kullanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kentte 754 bin 604 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için 2 bin 592 sandıkta oy kullanacak

Kahramanmaraş'ta 754 bin 604 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

2 bin 592 sandığın kurulacağı Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Kahramanmaraşlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 69 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 754 bin 604 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kahramanmaraş'taki seçmen sayısı 69 bin 960 arttı.

Kahramanmaraş'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 596 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 592 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Onikişubat'ta

Kahramanmaraş'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Onikişubat. 268 bin 477 kayıtlı seçmenin bulunduğu Onikişubat'ta 861 sandık kurulacak.

Onikişubat'tan sonra ikinci sırada 458 sandık ve 141 bin 65 seçmenle Dulkadiroğlu, üçüncü sırada da 338 sandık ve 95 bin 835 seçmenle Elbistan geliyor.

33 sandık, 8 bin 653 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Ekinözü'nde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Afşin 200 55 bin 326

Andırın 101 25 bin 726

Çağlayancerit 59 16 bin 659

Dulkadiroğlu 458 141 bin 065

Ekinözü 33 8 bin 653

Elbistan 338 95 bin 835

Göksun 160 39 bin 840

Nurhak 35 9 bin 480

Onikişubat 861 268 bin 477

Pazarcık 185 46 bin 648

Türkoğlu 162 46 bin 895

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