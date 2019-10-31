HABER

Kahramanmaraş'ta Abdal Halil Ağa'yı anma yürüyüşü düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Abdal Halil Ağa'yı anma yürüyüşü düzenlendi

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş'ta, Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Abdal Halil Ağa'yı anma yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi, Kahramanmaraş Tarih Kültür Platformu ile Abdal Halil Ağa Yardımlaşma ve Yaşatma Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Müftülük Meydanı'ndan başladı.

Trabzon Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Vatandaşların Türk bayrakları taşıdığı yürüyüşe, davulcular da eşlik etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, programda yaptığı konuşmada, Milli Mücadele döneminde Sütçü İmam ve Abdal Halil Ağa'nın, kentin düşman işgalinden kurtulmasına katkı sunduğunu belirterek, "İstiklal Savaşı'na katkı sunmuş, şehit ve gazileri bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Onların kahramanlıkları, sağlam duruşları sayesinde biz de Anadolu'yu vatan kıldık." diye konuştu.

Abdal Halil Ağa'nın torunu ve derneğin başkanı Doğan Göçgünler ise dedesinin davul çalarak geçimini sağladığını hatırlattı.

İşgalci Fransızların kenti teslim almaya geldiği zamanı anlatan Göçgünler, şunları söyledi:

"1914'te Maraş milletvekili seçilen ve kentte bulunan 21 çiftlikten 16'sının sahibi, şehrin en zengin adamı Ermeni Hırlakyan, dedeme bir kese altın göndererek, Fransızların kente girişinde düzenlenecek törende davul çalmasını ister. Dedem ise o yoklukta, gönderilen altınları reddederek, 'Ben din kardeşlerimin bağrına bu tokmağı vurmam' der. İşte biz o dedenin torunlarıyız. Bugün aynı inançla, seve seve vatan için canımızı vermeye hazırız."

Artık adrenalin tutkunlarının da yeni adresi! Doğasıyla göz kamaştırıyor Artık adrenalin tutkunlarının da yeni adresi! Doğasıyla göz kamaştırıyor
Sarıyer'de su baskını, yollar göle döndü (2)Sarıyer'de su baskını, yollar göle döndü (2)
Oltadaki balon balığına fok şokuOltadaki balon balığına fok şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdal Halil Ağa Malagtya sütçü imam

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İBB'de müdür, görevden alınıp memur olarak atandı

İBB'de müdür, memur olarak atandı

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Metin Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: PKK devleti hayalini TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu aracındaki çakarı söktürdü

O isim de aracındaki çakarı söktürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.