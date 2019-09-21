Kahramanmaraş'ta aile içi kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, aile içi kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayan Ali A. (54) ile eşi İsminaz A. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga yaşandı.

Kavgaya müdahale eden Harun A. (29), arbede sırasında babasını bıçakla kalp bölgesinden yaraladı.

Aile yakınlarınca Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Ali A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, Harun A'yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Harun A'nın, annesiyle tartışan babasının elindeki bıçağı almak isterken arbede sırasında olayın gerçekleştiği öne sürüldü.

