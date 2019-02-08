Kahramanmaraş'ta akü hırsızlığı

Kahramanmaraş'ta, farklı tarihlerde 7 otomobilden akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi odun ambarları mevkisinde, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen bir akü ele geçirildi.
Otomobildeki Halil İbrahim K. (20) ve Eshabil K. (31) yakalandı.
Son bir ayda 7 otomobilden akü hırsızlığı yaptıkları belirlenen zanlıların ifadesi üzerine, olaya karıştığı gerekçesiyle ayrıca Hacı Mehmet K. (31) gözaltına alındı.
Operasyonda otomobillerden çalınan ve hurdacılara satıldığı tespit edilen 5 akü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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