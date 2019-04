Kahramanmaraş’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında oluşturulan ‘Alo Spor’ mobil servis aracı hizmete girdi.

Proje kapsamında hazırlanan 2 adet mobil servis aracı 7 gün 24 saat hizmet verecek. Spor yapmak isteyen 7’den 70’e herkes Alo Spor servisini arayarak hizmetten ücretsiz faydalanabilecek.

Terapist Reyhan Şen, projenin tanıtımında park ve bahçelerde vatandaşlarla buluşulup spor yapılmasını teşvik edeceklerini belirterek, "Türkiye’de ilk olan oluşumun içinde yer alıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. İnsanlara doğru bir şekilde egzersiz hareketin nasıl olması gerektiğini anlatacağız herkese. Bu proje 7 gün 24 saat hizmet verecek ve parklarda, bahçelerde halkın olduğu her yerde bizde varız sporda var demeye geliyoruz” diye konuştu.

0505 9992544 ve 0541 931 7589 numaralı Alo Spor hattından ulaşılacak servisin, insanların ayağına gidip onları sporla buluşturacaklarını belirten Psikolog Mehmet Bölükbaşı ise “Artık burada durup insanların spor yapmasını beklemeyeceğiz. Biz insanların ayağına gidip durumu anlatıp insanların spor yapmalarını yönlendireceğiz. Sporun, psikolojik, mental ve fiziksel anlamda ne kadar faydalı olduğunu anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ise amaçlarının spor anlamında farkındalık oluşturup Kahramanmaraş’ı spor kenti yapmak olduğunu bu kapsamda vatandaşlara da her türlü lojistik desteğin sağlanacağını söyledi. Kabakçı, "Şimdi de ‘Alo Spor’ projesiyle 7 gün 24 saat farkındalık oluşturma adına sporu ve sporun gelişimini, gençliğimize ve yediden yetmişe herkesin hayatına yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız spor kültürünü oluşturma ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına, görevimizi tam anlamıyla yapıp halkımızın hem imkanlar neticesinde beğenisine sunma, hem de sporu eve iş yerine taşımaktır. Bu çalışmaları saha ve alan çalışmaları olarak uzman antrenörler ve fizyoterapistler, psikolog ve beslenme uzmanlarına kadar her türlü lojistik desteği vereceğimiz bir çalışma olacaktır” dedi.