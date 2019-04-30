HABER

Kahramanmaraş’ta "Alo Spor" hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında oluşturulan ‘Alo Spor’ mobil servis aracı hizmete girdi.Proje kapsamında hazırlanan 2 adet mobil servis aracı 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Kahramanmaraş’ta "Alo Spor" hizmete girdi

Kahramanmaraş’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında oluşturulan ‘Alo Spor’ mobil servis aracı hizmete girdi.
Proje kapsamında hazırlanan 2 adet mobil servis aracı 7 gün 24 saat hizmet verecek. Spor yapmak isteyen 7’den 70’e herkes Alo Spor servisini arayarak hizmetten ücretsiz faydalanabilecek.
Terapist Reyhan Şen, projenin tanıtımında park ve bahçelerde vatandaşlarla buluşulup spor yapılmasını teşvik edeceklerini belirterek, "Türkiye’de ilk olan oluşumun içinde yer alıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. İnsanlara doğru bir şekilde egzersiz hareketin nasıl olması gerektiğini anlatacağız herkese. Bu proje 7 gün 24 saat hizmet verecek ve parklarda, bahçelerde halkın olduğu her yerde bizde varız sporda var demeye geliyoruz” diye konuştu.
0505 9992544 ve 0541 931 7589 numaralı Alo Spor hattından ulaşılacak servisin, insanların ayağına gidip onları sporla buluşturacaklarını belirten Psikolog Mehmet Bölükbaşı ise “Artık burada durup insanların spor yapmasını beklemeyeceğiz. Biz insanların ayağına gidip durumu anlatıp insanların spor yapmalarını yönlendireceğiz. Sporun, psikolojik, mental ve fiziksel anlamda ne kadar faydalı olduğunu anlatacağız” ifadelerini kullandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ise amaçlarının spor anlamında farkındalık oluşturup Kahramanmaraş’ı spor kenti yapmak olduğunu bu kapsamda vatandaşlara da her türlü lojistik desteğin sağlanacağını söyledi. Kabakçı, "Şimdi de ‘Alo Spor’ projesiyle 7 gün 24 saat farkındalık oluşturma adına sporu ve sporun gelişimini, gençliğimize ve yediden yetmişe herkesin hayatına yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız spor kültürünü oluşturma ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına, görevimizi tam anlamıyla yapıp halkımızın hem imkanlar neticesinde beğenisine sunma, hem de sporu eve iş yerine taşımaktır. Bu çalışmaları saha ve alan çalışmaları olarak uzman antrenörler ve fizyoterapistler, psikolog ve beslenme uzmanlarına kadar her türlü lojistik desteği vereceğimiz bir çalışma olacaktır” dedi.

Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş’ta

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince... Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladıTEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı
Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yokIrak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Diyanet takvimine göre 2019 Ramazan imsakiyesi! İl il imsakiye vakitleri

Ramazan imsakiyesi belli oldu

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.