Kahramanmaraş'ta amatör maçta kavga

Kahramanmaraş'ta oynanan bir amatör lig maçında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1. Amatör Küme 14. hafta maçında B Grup'ta mücadele eden Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlikspor takımları, Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Hakem Ahmet Cengiz Gök'ün yönettiği maç, 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Türkoğlu Belediyespor futbolcuları ile Anadolu Gençlikspor Teknik Direktörü Keramettin Güler arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Taraftarların da sahaya girmesiyle büyüyen kavgayı polis güçlükle yatıştırdı.

