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Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ezgi K. (29) idaresindeki 46 FK 084 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi kavşağında Bekir Y. (40) yönetimindeki 46 BF 049 plakalı hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.

Sürücüler ile sağlık görevlisi Mustafa S. (38) ve ambulanstaki ismi öğrenilemeyen hasta yaralandı.

Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ambulans ile otomobil çarpıştı Kahramanmaraş Kaza trafik kazası

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