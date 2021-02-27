HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta apartlara şok baskın

Kahramanmaraş’ta apartlara şok baskın

27.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta apart ve stüdyo dairelere düzenlenen operasyonlarda kanunları ihlal eden şahıslara cezai işlem tatbik edildi.Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler pandemi tedbirleri kapsamında apartlara yönelik son 10 gün içerisinde farklı zamanlarda uygulama yaptı.Yapılan denetimlerde kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren 2 aparta toplamda 10 bin 692 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş’ta apart ve stüdyo dairelere düzenlenen operasyonlarda kanunları ihlal eden şahıslara cezai işlem tatbik edildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler pandemi tedbirleri kapsamında apartlara yönelik son 10 gün içerisinde farklı zamanlarda uygulama yaptı.
Yapılan denetimlerde kimlik bildirme kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren 2 aparta toplamda 10 bin 692 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca stüdyo dairelerde Hıfzısıhha Kurul Kararlarına aykırı davranan 4 kişiye 3 bin 600 lira cezai işlem tatbik edildi.
Yetkililer tarafından apart denetimi esnasında 1 adet ruhsatsız tüfek ve farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı. Denetim yapılan 5 apart dairesinde fuhuş olduğunu tespit eden Ahlak polisleri bu apartlara eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Bu operasyonlarda suçüstü yakalanan 17 şahsa 53 bin 550 lira para cezası uygulanırken, operasyon yapılan 5 adresinde mühürlenmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre suçların önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklamasıValiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdi

ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdi

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Soruşturmada ortaya çıktı! FETÖ, 'Clash Of Clans' üzerinden talimat vermiş

Soruşturmada ortaya çıktı! FETÖ, dünyaca ünlü oyun üzerinden talimat vermiş

Bu görüntü heyecana yol açmıştı! Prof. Dr. Çevik: Karataş'ta görülen balina değil

Bu görüntü heyecana yol açmıştı! Prof. Dr. Çevik: Karataş'ta görülen balina değil

Son Dakika: Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Rus turistler karın keyfini böyle çıkardı! Bornozla kayıp, bikiniyle poz verdiler

Karın keyfini böyle çıkardılar! Bornozla kayıp, bikiniyle poz verdiler

'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü! Limon bahçesinde yakalandı

'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü! Limon bahçesinde yakalandı

Piknik tüpü bomba gibi patladı, yaralılar var

Piknik tüpü bomba gibi patladı, yaralılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.