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Kahramanmaraş'ta araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:03 | Son Güncelleme

Elbistan ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hareket halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Hacı Özdemir idaresindeki 46 D 15 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Malatya Caddesi'nde seyir halindeyken, motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden Özdemir, aracını yol kenarına park ederek yangına müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan otomobil yangını

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