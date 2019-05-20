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Kahramanmaraş'ta aranan 20 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 23:03 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından düzenlenen huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından düzenlenen huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde 10.00-15.00 saatleri arasında huzur uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin değişik yelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler; park, bahçe, kafe gibi umuma açık yerlerde denetim yapıp kimlik kontrollü yaptı.
Çok sayıda kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.

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