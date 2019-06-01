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Kahramanmaraş’ta aranan 21 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 01:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur uygulamasında 21 kişi yakalanırken, 38 araca 15 bin 717 TL trafik cezası kesildi.Alınan bilgilere göre, il jandarma komutanlığınca kent genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 11 bin 815 şahıs sorgulandı.

Kahramanmaraş’ta aranan 21 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur uygulamasında 21 kişi yakalanırken, 38 araca 15 bin 717 TL trafik cezası kesildi.
Alınan bilgilere göre, il jandarma komutanlığınca kent genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 11 bin 815 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulama da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, uygulamada 145 işyeri kontrol edilirken, 2 bin 537 araç denetledi. Bu denetlemede 38 araca toplam 15 bin 717 TL trafik cezası kesildi, 16 araç trafikten men edildi.

Kahramanmaraş’ta aranan 21 kişi yakalandı

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