Kahramanmaraş'ta aranan 26 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. 1 kişinin üzerinde yapılan aramada ise tabanca ele geçirildi.
İl genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonuna 170 ekipten oluşan 806 polis katıldı. Eğlence yerleri, kahvehane, kafe, park ve bahçeler ile umuma açık yerlerde yapılan huzur operasyonunda 4 bin 460 kişi sorgulandı. Bu kişilerden dolandırıcılık, yaralama, silahlı tehdit ve uyuşturucu kullanmak gibi çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 26 kişi yakalandı. 27 araca da trafik kurallarına muhalefetten 22 bin 109 TL para cezası kesildi. Ekipler bir kafede durumundan şüphelendiği Hasan Basri Ç. üzerinde yaptığı aramada ise 1 tabanca ele geçirdi.
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