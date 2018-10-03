Kahramanmaraş'ta aranan 29 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.
Haklarında yakalama kararı olan kişilerin yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca huzur ve güven uygulaması yapıldı. İl genelinde 386 personelin katılımıyla yapılan uygulamada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 29 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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