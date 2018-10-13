Kahramanmaraş'ta aranan 97 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polis ve jandarma tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan 'Hırsız kapanı' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen Hırsız Kapanı operasyonuna 485 jandarmadan oluşan 114 jandarma devriyesi ile 109 polisten oluşan 32 ekip katıldı. Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan aranan toplam 97 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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