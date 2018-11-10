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Kahramanmaraş'ta aranan Hizb-ut Tahrir üyesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer S., polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan Hizb-ut Tahrir üyesi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer S., polis tarafından yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Hizb-ut Tahrir terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Ömer S.'nin Yenişehir Mahallesi'nde bir evde kaldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün gece saatlerinde düzenledikleri operasyonda Ömer S.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilen Ömer S., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kahramanmaraş'ta aranan Hizb-ut Tahrir üyesi yakalandıKahramanmaraş'ta aranan Hizb-ut Tahrir üyesi yakalandı

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