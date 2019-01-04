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Kahramanmaraş'ta, Arapça yazılı tabelalar söküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

KARAMANMARAŞ'ta Suriyeliler tarafından işletilen işletmelerdeki 'Arapça' yazılı tabela ve afişler, zabıta ekiplerince söktürüldü.

Kahramanmaraş'ta, Arapça yazılı tabelalar söküldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KARAMANMARAŞ'ta Suriyeliler tarafından işletilen işletmelerdeki 'Arapça' yazılı tabela ve afişler, zabıta ekiplerince söktürüldü.
Son zamanlarda şehir merkezinde Arapça yazılı işyerlerinin artması üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca bu iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde standartlara uymayan Arapça yazılı reklam tabelaları, pankartlar ve afişler söktürüldü.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Eyup Karataş, söktürülen tabelaların Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ile İktisadi İşletmelerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun hükümlerine ve ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar standardına aykırı olduğunu belirterek şöyle dedi:
"TSE tarafından yayınlanan bu standart çerçevesinde tabela üzerindeki yazılarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmış, tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmiştir. Bu kapsamda, zabıta dairesi başkanlığımız ve il emniyet müdürlüğü ekiplerimizle ilimiz genelinde, standartlara uygun olmayan ve aynı zamanda görüntü kirliliğine de neden olan tabelaların söktürülmesine yönelik denetimlerimize devam ediyoruz."

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Kahramanmaraş'ta, Arapça yazılı tabelalar söküldüKahramanmaraş'ta, Arapça yazılı tabelalar söküldüKahramanmaraş'ta, Arapça yazılı tabelalar söküldüKahramanmaraş'ta, Arapça yazılı tabelalar söküldü

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