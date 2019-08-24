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Kahramanmaraş'ta arazöz devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kahramanmaraş'ta arazöz devrildi: 3 yaralı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Meşe yönetimindeki arazöz, kavşaktan dönerken sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Meşe ile beraberinde bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kahramanmaraş'ta arazöz devrildi: 3 yaralıKahramanmaraş'ta arazöz devrildi: 3 yaralıKahramanmaraş'ta arazöz devrildi: 3 yaralıKahramanmaraş'ta arazöz devrildi: 3 yaralı

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