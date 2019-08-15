HABER

Kahramanmaraş'ta asansör kabini düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta asansör kabini düştü: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan bir apartmanda 6. kattaki dairelerinden inmeye çalışan Besime Sarı (43), kızı Özlem Dağdelen (26) ile çocuğu Zeynep Dağdelen (3) asansöre bindi.

Bindikleri sırada hareket eden asansörün kabini bir anda hızla zemine düştü.

Kazada, Sarı ve Özlem Dağdelen yaralandı. Annesinin kucağında bulunan Zeynep Dağdelen ise yara almadan kurtuldu.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada eşi ve kızı yaralanan Mehmet Sarı, asansörün sık sık arızalanmasına rağmen yetkililerin ilgisiz kaldığından şikayet etti.

Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadıKorkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı
fotoğraflar//Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu (1)fotoğraflar//Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu (1)
MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asansör kazası Elbistan Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

İstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyor

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Detayları ortaya çıktı! Halatla tırmandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.