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Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlar heyelana neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta şiddetli yağışlar nedeniyle kırsal kesimlerde heyelanlar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlar heyelana neden oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta şiddetli yağışlar nedeniyle kırsal kesimlerde heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle kapanan grup yolları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda ulaşıma açıldı.
Son haftalarda aralıklarla devam yağmur ve kar, özellikle şehrin kırsal mahallelerinde etkili oldu. Yağışlar nedeniyle toprak kaymaları ve heyelanlar yaşandı. Heyelanlarla birlikte toprak, kopan kaya parçaları ve ağaçlar bazı yolların kapanmasına neden oldu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi, heyelanların ardından tüm ekipleri seferber ettiklerini söyledi. Erdi, şöyle konuştu:
"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak kış çalışmaları kapsamında Topçalı Sulu Yayla, Çukurhisar Kaynar, Kumarlı, Ayşepınarı, Ilıca, Muratlı, Kısık, Saygılı, Şuur, Çokran, Sır, Ekinözü Alişar, Yenikale Bekirli, Yenicekale Başkonuş, Yenicekale Halıtlı, Hacıibrahim Uşağı, Kozcağız, Öşlü, Dulkadiroğlu Bulanık, Dereli, Kalekaya, Payamlı Kabaktepe, Göksün Mürsel, Keklikoluk, Göynük, Bozhüyük, Altınova grup yollarımızda meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları sonucu yollarımızda temizlik çalışmaları yapılmış ve ulaşımda aksama yaşanmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlar heyelana neden olduKahramanmaraş'ta aşırı yağışlar heyelana neden olduKahramanmaraş'ta aşırı yağışlar heyelana neden olduKahramanmaraş'ta aşırı yağışlar heyelana neden oldu

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