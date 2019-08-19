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Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yola çıkan keçi sürüsüne çarpan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş S.C.

Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yola çıkan keçi sürüsüne çarpan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş S.C. idaresindeki Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, aniden yola çıkan keçi sürüsüne çarptıktan sonra devrildi. Yan yatan askeri araçtaki sürücü uzman çavuş S.C. ile güvenlik korucusu A.D., yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralı uzman çavuşla güvenlik korucusunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada, 6 keçi de telef oldu.

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