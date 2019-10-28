HABER

Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 20.

Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 20. kilometresi Kürtül mevkisinde meydana gelen kazada, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığına ait G.İ. idaresindeki 46 JAA 686 plakalı askeri araç, Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken yağışlı havanında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Uzman Çavuş G. İ. (31), Astsubay Çavuş M.K. (24), Uzman Jandarma Çavuş İ.S. (41), Astsubay Üstçavuş E.A. (41) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yarlı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi: 4 yaralı

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!
Motorlu kurye havaya fırladıMotorlu kurye havaya fırladı
Kamyoncular Dernek Başkan Yardımcısı, ölü bulunduKamyoncular Dernek Başkan Yardımcısı, ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.