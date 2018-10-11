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Kahramanmaraş'ta "Bağ bozumu ve Şire Hazırlanma" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında "Bağbozumu ve Şire Hazırlanma" etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş'taki 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında "Bağ bozumu ve Şire Hazırlanma" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir ve Dulkadiroğlu Belediyeleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Bertiz bölgesindeki bağlardan getirilen üzümler sergilendi.

Ardından yöresel kıyafetler giyen çiftçiler, üzümlerin suyunu sıkarak elde ettikleri şırayı, kazanlarda kaynatarak pekmeze dönüştürdü. Elde edilen pekmezden cevizli sucuk ile samsa yapıldı.

Pekmezle yapılan "hapısa" yemeğinin de tanıtıldığı etkinlikte, vatandaşlara üzüm suyundan elde edilen "ravanda şerbeti" ikram edildi.

Kurulan stantlarda, kente özgü buğday unu, ceviz sucuğu, kuru üzüm ile pekmezden yapılan çeşitli ürünler sergilendi.

Vali Vahdettin Özkan, gazetecilerde yaptığı açıklamada, emek isteyen işlemlerin ardından sucuk ve samsa yapılışını gördüklerini belirtti.

Bağ bozumunun ardından hazırlanan yiyeceklerin vatandaşlar tarafından her mevsim gönül rahatlığıyla tüketildiğini dile getiren Özkan, çiftçilerin geleneksel ürünleri, geleneksel değerleri günümüze taşımak, onları yaşatmak için çok önemli milli bir görev yaptıklarını kaydetti.

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Bağbozumu hazırlanması Kahramanmaraş samsa sucuk şire

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