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Kahramanmaraş'ta Bahar Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:34 | Son Güncelleme

KSÜ Avşar Yerleşkesi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında, şarkıcı Aydilge sahne aldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince (KSÜ) düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında, şarkıcı Aydilge sahne aldı.

KSÜ Avşar Yerleşkesi'nde düzenlenen Aydilge konserini, çoğunluğu üniversite öğrencisi çok sayıda kişi izledi.

Aydilge, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendirdi.

Konserin ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, öğrencilerin gösterdiği performansın çok iyi olduğunu belirterek, bu performanslarını finallerde de göstermelerini istedi.

Can, daha sonra şarkıcı Aydilge'ye ağaç oyma sandık ve ayna hediye etti.

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bahar şenlikleri Kahramanmaraş şarkıcı

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