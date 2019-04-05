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Kahramanmaraş'ta Başkan Erkoç'tan madalya gününde veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

 RESMİ olmayan sonuçlara göre görevini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Hayrettin Güngör'e devredecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 94'üncü yıl dönümünde vatandaşlara veda ederek, "Ben, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hakkımızı helal ediyorum, onlardan da helallik diliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta Başkan Erkoç'tan madalya gününde veda

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- RESMİ olmayan sonuçlara göre görevini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Hayrettin Güngör'e devredecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 94'üncü yıl dönümünde vatandaşlara veda ederek, "Ben, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hakkımızı helal ediyorum, onlardan da helallik diliyoruz" dedi.
12 Şubat 1920'de Fransızları topraklarından kovarak Kahraman unvanı alan Kahramanmaraş'ın bu kahramanlığının 5 Nisan 1925 yılında TBMM tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilmesinin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon komutanı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un sırasıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende Erkoç, İstiklal Madalyası'nı Türk bayrağına taktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraşlıların şehri düşmanlardan temizlemek için büyük mücadele verdiği ve bu mücadele sonunda da İstiklal madalyası ile ödüllendirildiğini söyledi. Erkoç, "Bu madalya, yokluklar içerisinde aziz canlarını ortaya koyarak bağımsızlık ateşini yakan şehitlerimiz ve gazilerimizin hatıralarına Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bir armağanıdır" dedi.
Konuşmasında başkanlık görevini devredeceğini hatırlatan Erkoç, şöyle devam etti:
"5 yıl boyunca vatandaşlarımızla beraber omuz omuza, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin iltifatıyla bu işleri yapmaya çalıştık. Ben, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hakkımızı helal ediyorum, onlardan da helallik diliyoruz. Eminim ki onların hakkı geçmiştir Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin haklarını ödeyemeyiz. O haklarını bize helal etmelerini diliyoruz ve bizi bu göreve 5 yıl önce aday gösteren saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve 5 yıl önce büyük bir teveccühle seçen Kahramanmaraş halkına, aziz hemşehrilerime, Sütçü İmam'ın torunlarına, Senem Ayşe'nin kızlarına, bu ülkenin istiklal meşalesini ateşleyen kahraman ecdadın torunlarına en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı sunuyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum."
Erkoç, tören alanından ayrılırken de kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta Başkan Erkoç'tan madalya gününde vedaKahramanmaraş'ta Başkan Erkoç'tan madalya gününde vedaKahramanmaraş'ta Başkan Erkoç'tan madalya gününde vedaKahramanmaraş'ta Başkan Erkoç'tan madalya gününde veda

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